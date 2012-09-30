Закон о языках не прибавил рейтинга «регионалам» - эксперт

{1-}Принятие закона о государственной языковой политике не прибавило рейтинга ни оппозиции, ни власти.

Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в эфире 5 канала, передает ЛигаБизнесИнформ.

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"Языковой закон, точнее язык, он еще раньше расколол электорат на своих и чужих, где маркером является язык. Сам по себе закон, он произвел слабое впечатление", - сказала Бекешкина.

Как известно, 3 июля Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики".

8 августа Президент Виктор Янукович подписал его, а вступил в силу закон 10 августа. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Фото: liga.net

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