Бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи мог убить спецагент - СМИ

30 сентября 2012, 12:17

{1-}Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи мог быть убит агентом французских спецслужб - к такой версии склоняются дипломатические источники в Триполи, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, официальная версия смерти полковника Каддафи уже давно не вызывает доверия у многих ливийцев, при этом оно обращает внимание на заявление, которое два дня назад сделал известный политик Махмуд Джабриль, на момент гибели Каддафи занимавший пост главы исполкома Переходного национального совета (ПНС), а после июльских парламентских выборов претендующий на пост премьер-министра Ливии. Как заявил Джабриль одному из египетских телеканалов, Каддафи убил иностранный агент, который "смешался с членами революционных бригад", пишет РИА Новости.

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Как пишут СМИ, в западных дипломатических кругах ливийской столицы наиболее распространенным неофициальным комментарием по этому поводу является мнение, что, если Каддафи действительно был убит иностранным агентом, то это "почти наверняка был французский агент".

По мнению газеты, подтверждением этой гипотезы является тот факт, что после начала операции НАТО в отношении Ливии Каддафи публично угрожал предать огласке детали, связанные с многомиллионным финансированием предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году.

"У Саркози были все мотивы, чтобы постараться как можно скорее заставить полковника замолчать", - приводит довод издание.

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Газета также ссылается на бывшего ответственного за контакты ПНС с иностранными СМИ Рами аль-Обейди, которому якобы удалось установить местонахождение Каддафи, покинувшего Триполи, когда столица была занята силами повстанцев. В то время считалось, что полковник с группой сторонников бежал в пустыню на юг Ливии, чтобы организовать сопротивление, но на самом деле, пишет газета, он находился в городе Сирт.

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"Каддафи по спутниковому телефону Iridium пытался связаться с рядом своих вернейших людей, бежавших в Сирию под защиту Башара Асада. Среди них был и его протеже, занимавшийся телевизионной пропагандой Юсуф Шакир (который сейчас, пишет газета, находится инкогнито в Праге). И именно сирийский президент передал номер спутникового телефона Каддафи французским спецслужбам. В обмен на это Асад получил от Парижа обещание ограничить международное давление на Сирию в целях прекращения репрессий против мятежного населения", - приводит издание слова аль-Обейди.

Corriere della Sera подчеркивает, что определить местоположение телефона Каддафи для НАТО не составляло труда, что могло явиться первым шагом к скорому трагическому финалу Каддафи.

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Напомним, Муаммар Каддафи, правивший Ливией 42 года, был убит 20 октября 2011 года в окрестностях своей малой родины - города Сирт. Кортеж, в составе которого находилась машина с полковником, пытался покинуть осажденный со всех сторон город, однако попал под обстрел авиации НАТО.

По официальной версии, уже раненого Каддафи схватили бойцы ПНС из Мисраты. Они три часа подвергали его пыткам и унижениям, после чего застрелили. Тело бывшего лидера страны было затем осквернено и выставлено на всеобщее обозрение. Сообщалось, что тело бывшего лидера было захоронено в секретном месте в пустыне.

фото: bp.blogspot-com

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