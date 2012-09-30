Создатель WikiLeaks Ассанж показывал свои "апартаменты"

{1-}Создатель скандального сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж показал СМИ условия своей жизни в посольстве Эквадора в Лондоне, которое предоставило ему убежище. Апартаменты "узника" - это небольшая комнатка без окон.

Все, что есть из мебели, - это круглый столик для работы и полки. Спать Ассанжу приходится на матрасе прямо на полу. Также Ассанж рассказал, что следит за своей физической формой. В его комнате есть беговая дорожка, на которой он пробегает 5-8 км ежедневно, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"Это немного похоже на жизнь в космической станции", - сказал Ассанж показывая свои "апартаменты" в посольстве.

По словам Ассанжа, он следит за физической формой, у него жесткий режим спортивных упражнений под руководством персонального тренера. Журналист заметила, что в комнате подключено освещение дневного света, на полке у Ассанжа таблетки для улучшения пищеварения и капсулы с витамином D, которые компенсируют недостаток солнечных лучей. Помимо этого, Ассанж сказал, что пользуется ультрафиолетовой лампой для загара.

"Я включаю ее (лампу), чтобы не быть слишком уж бледным из-за того, что не бываю на солнце. Однажды после получасового сеанса один из моих помощников воскликнул - Джулиан, одна сторона твоего лица стала как свекла, а также твоя шея", - сказал Ассанж, отметив, что это произошло незадолго до того, как он должен был сделать публичное обращение на балконе посольства.

"Супруге моего друга пришлось экспериментировать со всем, что было в ее косметичке, макияж занял полтора часа, чтобы я не выглядел как жертва Чернобыля", - рассказал Ассанж.

По данным издания, в стенах посольства "затворник" ходит в кроссовках, джинсах и в национальной эквадорской рубашке, он обедает вместе с сотрудниками посольства, которые его угостили традиционным эквадорским блюдом ceviche - сырая рыба под маринадом из цитрусового сока.

"Конечно, мне не хватает многих вещей, например пойти за покупками или пообедать с друзьями. Скучаю по виду на открытый горизонт, по морю, рыбалке, горам", - сказал Ассанж, отметив, что больше всего он скучает по своим близким.

Тем не менее Ассанж отметил, что в посольстве у него есть все, что нужно для его работы и "первые два месяца пребывания в эквадорском диппредставительстве были достаточно позитивны".

"У меня все под контролем в этой маленькой окружающей обстановке, и это мне позволяет делать то, что особенно важно - защищать мою деятельность от нападений извне", - сказал Ассанж.

По его словам, он работает по 17 часов в день, а спать бывает трудно из-за дежурящих под стенами посольства полицейских, которые "готовы в любую минуту арестовать", если он выйдет на улицу.

Напомним, власти Эквадора в августе этого года объявили о том, что решили предоставить политическое убежище Дж.Ассанджу и заявили, что готовы скрывать его в своем посольстве в Британии 10 лет.

Со своей стороны, британские власти отказываются выпускать Дж.Ассанджа из страны, мотивируя это тем, что должны экстрадировать его в Швецию. Более того, в Лондоне обещают задержать Дж.Ассанджа, если он покинет здание посольства и попытается добраться до аэропорта.

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