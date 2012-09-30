Жертвами серии терактов в Ираке стали 17 человек

{1-}В результате серии мощных взрывов, прогремевших сегодня в разных городах Ирака, погибло, по меньшей мере, 17 человек. Как уточнили британские СМИ, атаки были нацелены, в основном, на полицейские блокпосты.

При совершении терактов использовались начиненные взрывчаткой автомобили. Самыми смертоносными стали взрывы, совершенные в 15 км к северу от Багдада. В городе Эт-Таджи последовательно были приведены в действие бомбы, заложенные в трех припаркованных машинах. Погибли восемь человек, еще 22 получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Боевик-смертник подорвал себя в автомобиле в городе Эль-Кут в 150 км к юго-востоку от столицы, убиты четверо полицейских. Тем временем, в северо-западной части Багдада взрыв заминированной машины привел к гибели двух человек.

В результате другого взрыва - близ рынка в Хан-Бани-Сааде /30 км к северо-востоку от столицы/ - погиб один человек, несколько полицейских были ранены. Два сотрудника иракской полиции стали жертвами теракта в местечке Балад-Руз в 90 км к северо-востоку от Багдада.

Ответственность за последние теракты пока не взяла на себя ни одна из местных радикальных группировок.

Напомним, 9 сентября в Ираке жертвами серии терактов и нападений боевиков стали около 100 человек, более 400 получили ранения. В Багдаде подорваны сразу три заминированных автомобиля и несколько самодельных бомб.

фото: panorama.am

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