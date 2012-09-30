В Чехии начальник охраны после «покушения» на президента подал в отставку

{1-}Начальник охраны президента Чехии Вацлава Клауса ушел в отставку - после инцидента с имитацией покушения на президента, который произошел в пятницу в городе Храстава на севере страны.



Как сообщали СМИ, 26-летний Павел Вондроуш подошел к президенту, приставил к его руке пистолет, который стреляет пластмассовыми шариками, несколько раз нажал на спусковой крючок и беспрепятственно покинул место происшествия. Он был задержан только спустя некоторое время - причем не сотрудниками охраны, а полицейскими, сообщает Радио «Свобода»



Начальник охраны Клауса Иржи Скленка принял решение об отставке после того, как увидел видеозапись нападения и признал, что его подчиненные действительно допустили грубые ошибки.



Президент Чехии в результате инцидента практически не пострадал. "Стрелявшему" в него грозят 2 года тюрьмы по обвинению в хулиганстве.

фото: svobodanews.ru; видео: youtube.com

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