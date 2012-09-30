В Индонезии проходят многотысячные митинги против «Невинности мусульман»

{1-}30 сентября, на улицы столицы Индонезии – Джакарты, вновь вышли около 5 тысяч человек, протестуя против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Демонстранты собрались у здания посольства США в Джакарте, которое охраняет несколько сотен полицейских, и устроили там акцию протеста, выкрикивая антиамериканские лозунги, пишет РИА Новости.

В настоящее время акции проходят мирно, информации о задержанных и пострадавших не поступало.

Напомним, массовые акции против появления в Интернете любительской картины о пророке Мухаммеде прошли сразу в нескольких исламских странах. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш.

В городе Бенгази на востоке Ливии радикально настроенные участники протестов штурмовали консульство США, при этом погибли четыре человека, в том числе американский посол.

фото: ann.az/ru

Новости по теме:

В России запретили фильм «Невинность мусульман»

В Тунисе демонстрацию у посольства США разогнали слезоточивым газом



В Пакистане День любви к Пророку перерос в беспорядки



В Йемене охрана расстреляла демонстрацию у посольства США

В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол