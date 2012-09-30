Тюремщики дали Тимошенко полтора часа на встречу с соратниками

{1-}Руководство Качановской колонии в порядке исключения разрешило заключенной, экс-премьеру Юлии Тимошенко провести встречи со своими однопартийцами Арсением Яценюком, Григорием Немырей и Александром Турчиновым, сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

"Учитывая грубое нарушение заключенной Тимошенко правил и режимного распорядка заключенной лица, игнорирование законных требований пенитенциарной службы, а также с учетом того, что осужденная давно исчерпала лимит предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом краткосрочных свиданий, продолжительность встречи с вышеупомянутыми лицами ограничена , и продлится не более полутора часов", - отметили в службе.

Кроме того, тюремщики напомнили, что за все время пребывания Тимошенко в больнице "Укрзализныци" ей было предоставлено более 180 разрешений на проведение встреч с разными лицами, в том числе представителями Европарламента, международного сообщества, политическими деятелями и отдельными гражданами. Кроме того, с 1 августа по 29 сентября Тимошенко провела 37 свиданий со своими защитниками (из них - 14 встреч с Сергеем Власенко), 6 встреч с немецкими врачами и три встречи с другими лицами, а именно с экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, советником президента Польши Тадеушем Мазовецким и бывшим послом ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшерой.

"Дополнительно напоминаем, что на основании действующей нормативно-правовой базы предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Неограниченное право на общение с осужденными имеют только адвокаты и медицинский персонал", - добавили в пресс-службе.

Тюремщики также подчеркнули, что в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите" значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания в больнице и сосредоточиться на реабилитационном процессе.

Напомним, ранее руководство Качановской исправительной колонии не разрешило Тимошенко встретиться с представителями оппозиции Яценюком, Турчиновым и Немырей. В знак протеста Тимошенко легла на бетонный пол. Тюремщики заявили, что народные депутаты устраивали провокации в больнице и требовали проведения совещания в палате Тимошенко.

Как ранее писал Главред, 29 сентября на сайте партии "Батькiвщина" появилось видеообращение Тимошенко к украинскому народу с призывом победить на выборах "мафию", в котором она назвала свое пребывание в заключении адом.

Вслед за этим ГПтСУ опубликовало видеозапись реакции Тимошенко на отказ в свидании с представителями оппозиции Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей. На записи видно, как Тимошенко, стоя в ходунках, пытается разбить больничную дверь туфлем на высоком каблуке.

фото: ГПтСУ

Новости по теме:

Тюремщики отказали Тимошенко в свидании с Яценюком и Турчиновым

Тюремщики хотят вернуть Тимошенко в колонию

Тюремщики опубликовали видео бунта Тимошенко в больнице

Появилось видео Тимошенко из больницы: мое заключение - ад

Власенко пригрозил тюремщикам уголовным делом

Тимошенко устроила протест в больнице: легла на пол у дверей палаты

Соратник Тимошенко рассказал, как «прокололись» тюремщики





