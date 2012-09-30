На Житомирщине сожгли форму доверенного лица свободовца

{1-} В Житомирской области милиция проверяет информацию о произошедшем 29 сентября пожаре на ферме Василия Киндрася - доверенного лица единого кандидата от объединенной оппозиции «Батьківщина» в Любарском районе Сидора Кизина.

Об этом со ссылкой на в Любарский райотдел милиции сообщает УНИАН.

Правоохранители подтвердили наличие обращения в милицию по факту пожара и угроз. Но милиция пока не предоставляет подробной информации об инциденте.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской облорганизации ВО «Свобода»,

«29 сентября 2012 года в Любарском районе Житомирской области была подожжена ферма, которая принадлежит доверенному лицу единого кандидата от оппозиции в избирательном округе №67 «свободовца» Сидора Кизина Василию Киндрасю. Пожар произошел средь бела дня, прибывшие на место пожарные склоняются к версии о поджоге».

Эту информацию подтвердили в местном управлении МЧС.

В пресс-службе областной «Свободы» также сообщили, что в здании фермы была найдена надпись с угрозой жизни.

«Киндрась как доверенное лицо Кизина является его представителем в окружной избирательной комиссии и возглавляет агитационную группу, которая активно работает в Любарском районе», - говорится в сообщении. В связи с этим инцидентом Кизин считает, что его и Киндрася пытаются запугать.

фото: zhzh.info

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