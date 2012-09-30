В Одессе избили главу избиркома от Партии регионов

В субботу, 29 сентября, в Одессе трое неизвестных избили председателя участковой избирательной комиссии №111 (133-й округ, Киевский район Одессы) Жана Николаенко, который представляет кандидата в нардепы от ПР Алексея Гончаренко.

Инцидент произошел около 16.00, о чем сам пострадавший рассказал «Думской».

Перед заседанием комиссии Николаенко приехал домой, чтобы пересесть с мотоцикла на автомобиль, но как только вставил ключ в замочную скважину, сзади ему нанесли первый удар.

«Били меня кулаками минуты две. Но помогла защитная мотоэкипировка, на голове был шлем. Кроме того, я сопротивлялся. В итоге они не смогли меня покалечить, и попытались сбежать. Я стал преследовать их и снимать на видеокамеру. Они убежали, сели в желтый микроавтобус и уехали», — рассказал Николаенко.

Несмотря на экипировку, во время схватки председатель комиссии все же получил несколько травм – ноги и шеи. Тем не менее, Николаенко пошел на заседание комиссии, а вернувшись домой, заметил, что у него порезана куртка: «Сначала я думал, почему они были без оружия, а потом уже увидел порез. Я нигде не падал, куртка была целая, значит, это произошло во время драки».

Пострадавший связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Позже он написал заявление в милицию. Мотошлем правоохранители отправили на экспертизу – для снятия отпечатков пальцев.

Николаенко также является помощником депутата Одесского облсовета Михаила Шмушковича, который в июле 2011 года тоже повергся нападению (трое преступников, которые проломили депутату голову, до сих пор в розыске).

Ранее «Главред» сообщал, что в вчера Житомирской области сожгли ферму доверенного лица кандидата в нардепы от «Свободы» (ФОТО).

Фото, видео: dumskaya.net , youtube.com

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