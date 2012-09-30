Тимошенко хотят вернуть в тюрьму за призыв свергнуть власть - БЮТ

{1-} Партия «Батьківщина» расценивает заявление Госпенитенциарной службы о возможном прекращении лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в больнице «Укрзалізниці», как «месть режима Президента Виктора Януковича» за видеообращение, в котором она призывает соотечественников на выборах выразить свой протест коррупционной власти.

«Режим Януковича в очередной раз продемонстрировал миру свое звериное лицо. Им оказалось мало незаконного заключения Юлии Тимошенко, и они решили активизировать свои усилия по реализации преступного плана по ее уничтожению», - заявила пресс-служба «Батьківщини».

«Тюремщики, по приказу Януковича, собираются выбросить больного человека из больницы «Укрзалізниці» и снова спрятать Юлию Тимошенко за решетку Качановской колонии, чтобы без лишних свидетелей продолжать пытки над ней», - отметили в «Батьківщині».

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Соратники Тимошенко заявили, что пенитенциарная система в Украине давно стала сталинской, «поскольку там царит беззаконие и тотальное нарушение прав всех заключенных, не только лидера оппозиции».

«Всем понятно, что это - месть за обнародование видеообращения, в котором Юлия Тимошенко призывает общество на парламентских выборах остановить коррупционный режим Януковича, который игнорирует законы и уничтожает права людей», - подчеркивается в заявлении.

«Все посмотрели и убедились, что Юлия Тимошенко не может передвигаться без ходунков, однако режим упорно продолжает врать, держит всю страну за идиотов и заявляет о каком-то мифическом «расширение двигательной активности», - отметили в «Батьківщині».

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В партии добавили, что «даже Янукович вынужден был неоднократно публично признать, что суд над Юлией Тимошенко не отвечал никаким стандартам, а следовательно является незаконным».

«Янукович точно знает, что Юлия Тимошенко не совершала никаких преступлений, поэтому требуем от режима и Януковича лично немедленного освобождения Юлии Тимошенко с применением всех существующих рычагов и механизмов», - отмечается в заявлении.

«Также, учитывая многочисленные обращения СМИ к пенитенциарной службе по интервью Юлии Тимошенко, требуем прекратить отказывать журналистам в получении интервью, поскольку общество должно знать правду обо всем, что происходит вокруг лидера оппозиции, которую на президентских выборах поддержало полстраны», - резюмируется в документе.

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