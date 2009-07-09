Джеймс Петтит: Обама не собирается использовать Украину в качестве разменной монеты

Украина может стать разменной монетой в переговорах между США и Россией. С такой обеспокоенностью выступили на днях многочисленные эксперты после визита американского президента Барака Обамы в Москву.

Опасения усилились после того, как представитель аппарата российского премьера сообщил, что США пообещали учитывать интересы РФ в постсоветском пространстве.



«Главред» выяснил, насколько это может отвечать действительности, непосредственно у временного поверенного по делам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Джеймса Петтита. Сейчас он фактически исполняет обязанности американского посла в Киеве. Начали разговор именно с вопроса о том, когда же наконец будет известно имя нового руководителя посольства США в Киеве.



- В Украине до сих пор никто не знает имени нового посла США. По-видимому, вы и сами были бы не прочь наконец получить подкрепление из Вашингтона в лице нового амбасадора, поскольку вся тяжесть проблем руководителя посольства в настоящий момент ложится на ваши плечи...

- Зная процедуру отбора и утверждения кандидатуры послов, зная конституционные требования к этому процессу - в частности, о том, что посла должен утверждать Сенат Соединенных Штатов, я могу допустить с большой долей вероятности, что посол будет назначен не раньше конца лета. Нужно учесть, что наш Конгресс в августе идет на каникулы. Я надеюсь, но не обещаю этого наверняка, что новый посол у нас появится до конца сентября.

- Но почему до сих пор неизвестно по крайней мере имени кандидата на посольскую должность?

- Как я и сказал, причина в процедуре, занимающей время. Если говорить о других посольствах США за рубежом, то в них некарьерные дипломаты ушли в отставку еще 20 января - тогда, когда начала свою работу новая администрация. В Украине посол оставался на должности до 23 мая (Уильям Тейлор действительно не был профессиональным дипломатом, он - выпускник военный академии Вест-Пойнт. - «Главред»). Фактически в Киеве этот часовой отрезок, когда уехал старый посол и приедет новый, будет короче, чем во многих других странах.

- Но раньше, когда менялись послы, то мы знали имя нового посла США задолго до того, как должен был покинуть Украину его предшественник. Нынешняя ситуация вызвана тем, что никто не хочет ехать в Украину или Обама не может кого-то выбрать из широкого спектра желающих отправиться в Киев?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Могу лишь сказать, что процесс номинации (выбора кандидатуры) сам по себе очень забюрократизированный. Соответственно он занимает немало времени. Кроме того, сделать публичное объявление мы не можем до тех пор, пока не будет получен агреман (согласие от Украины на предложенного кандидата. - «Главред»).

- Можем ли мы сказать наверняка, что имя нового посла до сих пор неизвестно и его не знают даже люди, являющиеся носителями государственной тайны в Штатах?

- До тех пор, пока имя кандидата на должность посла не будет объявлено публично, я не могу подтвердить ничего.

- Отсутствие посла как-то влияет на контакты посольства с украинскими чиновниками?

- Нет, совсем нет. С тех пор, как я стал временным поверенным, у меня уже была возможность встретиться с Президентом и премьер-министром Украины.

- Вам приходится представлять США в Киеве во времена непростых отношений между Штатами и Украиной. Иногда кажется, что новая администрация Обамы стала равнодушной к Киеву, большее внимание приковано к России…

- Я не соглашаюсь с таким восприятием. Еще до того, как Обама стал президентом, он очень четко высказывался о поддержке Украины. Это было во время предвыборной кампании. С тех пор, как стал президентом, Обама повторял слова о поддержке Украины несколько раз. В частности, свежий пример - во время своего пребывания в Москве. Через две недели мы ожидаем визита в Украину вице-президента США.

- Вам не кажется странным, что в Украину едут только заместители американских руководителей - заместитель государственного секретаря, заместитель президента?

- Я уверен, что и президент США, и государственный секретарь США в будущем найдут время посетить Украину лично. Не будем забывать, что президент - это один человек, и у него очень много работы в самих Штатах. Учитывая то, насколько непродолжительное время находится у власти эта администрация, тот факт, что в Киев едет вице-президент, сам по себе очень значителен. В мире очень-очень много стран, которые не посещал не только президент, но и вице-президент или заместитель государственного секретаря.

- Вы, вероятно, согласитесь с тем, что президент Обама не приедет в Киев по меньшей мере до президентских выборов в Украине?

- У меня нет никакой информации о возможном времени визита президента Обамы. Но должен отметить, что мы сотрудничаем со страной, независимо от того, на какое время выпадает такое сотрудничество - на время до выборов, на время собственно выборов или после выборов.

- Если бы Виктор Ющенко решил поехать в Вашингтон, Барак Обама нашел бы время встретиться с ним?

- Если бы Президент Ющенко захотел посетить Соединенные Штаты, то, безусловно, его желание было бы со всей серьезностью рассмотрено. Он - важный союзник для нас. Решение относительно такого визита, конечно, принималось бы из соображений времени и возможности запланировать встречу.

- Вы, наверно, слышали заявление Виктора Ющенко по поводу возможных договоренностей американского и российского руководства. Он очень жестко высказался по поводу того, что Украина может стать разменной монетой в торгах двух стран...

- Я слышал. Но для беспокойства нет никаких оснований. Наш президент не собирается использовать Украину в качестве разменной монеты в переговорах с руководством России.

- Как тогда понимать заявление путинского клерка, представителя аппарата российского премьер-министра Ушакова, о том, что Обама пообещал Путину во время совместного завтрака учитывать интересы России в постсоветском пространстве? Неужели российские чиновники настолько обнаглели, что искажают заявления американского президента?

- Я не знаю, как развивалась беседа во время этого завтрака, но могу с уверенностью сказать, что подобное высказывание противоречило бы тому, что президент Обама неоднократно говорил публично. У Барака Обамы нет привычки в частных разговорах говорить о чем-то, что противоречило бы его публичным выступлениям и заявлениям. Я добавлю, когда наш президент встречается со своими коллегами, руководителями других стран, то он, конечно, выслушивает все тревоги, которые они высказывают. Однако это вовсе не означает, что он соглашается со всеми этими тревогами.

- США и Россия сейчас переживают период перезагрузки - его начало ознаменовалось презентацией одноименной кнопки. Если бы Госдеп задумал представить подобную кнопку для сотрудничества с Украиной, то как бы вы ее назвали?

- Мне вообще не нравится сравнивать Украину и Россию, связывать Украину и Россию. Наши отношения с Киевом просто другие, отличающиеся от наших отношений с Москвой. Наше сотрудничество с Украиной было очень конструктивным и позитивным. Я надеюсь, что оно таким и остается. Поэтому потребности в кнопке перезагрузки отношений с Украиной я не вижу.

- Мне уже приходились слышать мнение о том, что США не хотят связывать Россию и Украину. Но в другом контексте. До «Главреда» доходили слухи, якобы часть экспертов в Вашингтоне советовала Бараку Обаме посетить Украину в ходе «российского турне». Но в Белом доме решили не связывать Киев и Москву, отметив, что президент поедет только в Украину и только во время европейского турне...

- Я совершенно согласен, когда президент Обама решит приехать в Украину, это будет именно потому, что он захочет посетить именно Украину. Что касается догадок относительно графика поездок и их направлений, то это всего лишь догадки.

- Вскоре состоится визит вице-президента Байдена в Украину. На что может рассчитывать Киев от этого визита?

- Я надеюсь, что вице-президент Байден сможет убедить украинскую сторону в том, что некоторые из тех опасений, о которых вы говорили, не отражают действительность. И заверить, что наши отношения с Украиной остаются чрезвычайно важными.

- Как вы думаете, Барак Обама не разочаруется в российском руководстве так же, как когда-то в нем разочаровался Джордж Буш? Вы помните конец 2001-го - начало 2002-го годов, когда весь мир наблюдал за друзьями Джорджем и Владимиром…

- Кажется, президент Обама очень четко сказал, что хочет применить совсем новый и свежий подход не только к России, но и ко многим другим странам. Президент США - это лидер, сконцентрированный на будущем, на шагах вперед. В ходе визита в Москву он со своими российскими собеседниками нашел немало точек соприкосновения и возможностей для взаимопонимания. Идея заключается в том, что США и Россия могут быть партнерами во многих сферах.

- Пример Ирана, кстати, доказывает, насколько может быть непрочным интерес Барака Обамы. Президент США был готов сотрудничать с Тегераном, однако из-за недавнего кровопролития, кажется, он вернулся к тем же позициям, что были у Джорджа Буша…

- Я бы не сравнивал то, что сейчас происходит, с бывшей администрацией. Просто давайте не будем забывать - ситуация в Иране совсем недавно существенно изменилась.

- Вы не в курсе, руководство РФ не было против встречи Обамы с лидерами российской оппозиции? Вы же знаете, как в Москве боятся любой революции, поддерживаемой Америкой…

- Я ничего об этом не знаю. Думаю, с этим вопросом лучше обращаться или в наше посольство в Москве, или к представителям российской власти. Моя работа - заботиться о наших отношениях с Украиной.

- Но куда же мы денемся от России?

- (Смеется.)

- Я понимаю, что вы как дипломат ограничены определенными рамками и не можете комментировать все вопросы. Однако меня интересует ваше мнение как специалиста, профессионального дипломата. У меня сложилось впечатление, что США готовы продолжать сотрудничество с российским руководством при двух условиях - или российская верхушка станет на демократический путь развития, или к власти просто придут новые люди с демократическими взглядами. В противном же случае отношения вновь будут свернуты.

- Видите, мы снова говорим об отношениях России и США.

- Но это логично, потому что в этом и заключается сегодня обеспокоенность Украины…

- Я не знаю о каких-либо предпосылках для того, чтобы достичь взаимопонимания или соглашений с Россией. Демократия, верховенство права, права человека - это чрезвычайно важные принципы для США. И наша политика заключается в том, чтоб улучшить ситуацию с демократией и правами человека во всем мире. Стратегия в отношениях с Россией на данный момент заключается в нахождении сфер обоюдных интересов и сфер возможного сотрудничества. И это в значительной степени процесс, который должен происходить постепенно, шаг за шагом.