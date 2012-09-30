Опубликовано фото лежачего протеста Тимошенко: три одеяла и грелка

Украинские СМИ опубликовали фото лежачего протеста экс-премьера Юлии Тимошенко. Как оказалось, опальный политик пользовалась теплыми одеялами и обогревателем.
Об этом со ссылкой на источник в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» сообщает УНН.
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«Было три шерстяных одеяла: на одном она лежала, двумя другими укрывалась, был еще теплый вязаный свитер. Также врачи разместили грелку под колени, две большие подушки - разместив одну под голову, другую под ноги. На определенный промежуток времени было установлено обогреватель. И все время на максимальном обогреве работал кондиционер. А там помещение не большое», - сказал он.
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Собеседник также уточнил, что все время было общение с медицинским персоналом.
Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко устроила лежащий протест после того, как ей не разрешили встретиться с Яценюком, Турчиновым и Немырей. Экс-премьер даже попыталась выбить больничную дверь своими высокими каблуками (ВИДЕО).
В свою очередь политики тоже пытались выбить дверь, чтобы попасть в помещение, где находилась Тимошенко.
фото: unn.com.ua
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