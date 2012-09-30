Ким Чен Ына обвинили в попытке убийства старшего брата

{1-} Контрразведка Южной Кореи арестовала агент северокорейских спецслужб, который заявил, что ранее получил приказ Ким Чен Нама - старшего брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Власти Южной Кореи проверяют информацию.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Ким Чен Ын пытался избавиться от потенциального конкурента на пост лидера Северной Кореи - первого сына Ким Чен Ира Ким Чен Нама, сообщает «Российская газета».

Сенсационные заявления были сделаны бывшим сотрудником Службы национальной безопасности КНДР по фамилии Ким, которому, как сообщают издания, 50-лет. 12 сентября этого года он был арестован южнокорейской контрразведкой, когда пытался попасть на Юг под видом перебежчика из Северной Кореи. В ходе допроса следователи выявили несостыковки в его биографии. После более тщательного допроса Ким сознался, что является агентом разведки КНДР.

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{2-} Ким вначале рассказал, что его задачей было просто пробраться в Южную Корею под видом перебежчика, осесть там и ждать дальнейших указаний. Однако недавно, как отмечают СМИ, бывший северокорейский разведчик сообщил более полную историю своей миссии. Так, Ким признался, что он сначала в течение 10 лет работал на северо-востоке Китая в провинциях, граничащих с Северной Кореей. Затем в июле 2010 года Служба национальной безопасности КНДР дала ему ответственное задание: подобраться к живущему в Макао и часто посещавшему Пекин старшему сыну Ким Чен Ира - Ким Чен Наму и убить его.

Именно тогда в газетах появились сообщения, что младший сын Ким Чен Ира - Ким Чен Ын стал во главе северокорейской спецслужбы. Ким Чен Нама же долгое время считали наиболее вероятным претендентом на пост наследника отца, однако в итоге этот титул перешел к Ким Чен Ыну - самому младшему, третьему по счету, сыну Ким Чен Ира.

фото: watchnews.com.ua, ibankcoin.com

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