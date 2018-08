«Карпаты» и «Арсенал» сыграли боевую ничью 1:1

В воскресенье, 30 сентября, состоялись заключительные матчи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу. Во Львове «Карпаты» принимали киевский «Арсенал». Матч закончился боевой и результативной ничьей 1:1.

Первым мяч на 28-минуте на свой счет записал канонир Доминик Адийя. После скидки от Гоменюка Шацких вывел Адийю один на один с кипером «Карпат» Богатиновым, и он метров с 13-15-ти точно пробил под голкипером.

Отквитать мяч львовяне смогли только 48-й минуте – отличился Грегор Балажиц. После подачи углового Балажиц головой точно пробил с линии вратарской площадки - мяч от ноги Полевого влетел в сетку.

Предупреждения: Штилич, Касьян, Лукас - Матуку

«Карпаты»: 1. Богатинов, 8. Ощипко ( до 46') , 21. Балажиц, 7. Ксенз ( до 46') , 16. Худобяк, 22. Штилич, 32. Пластун, 83. Белый О., 88. Даушвили, 28. Касьян ( до 65') , 77. Лукас

Замены: 62. Пучковский (c 46') , 18. Кополовец (c 46') , 10. Гладкий (c 65')

Запасные: 29. Ильющенков, 39. Жовтюк, 25. Ткачук А., 43. Озаркив

«Арсенал»: 77. Панькив, 4. Симоненко С., 14. Матуку, 31. Леандро, 11. Старгородский, 19. Кобахидзе, 28. Полевой, 78. Валяев, 16. Шацких, 20. Адийя, 22. Гоменюк

Запасные: 12. Боровик, 15. Симович, 17. Гитченко, Вечурко, 24. Фаворов, 21. Филиппов, 37. Бровко

видео: youtube.com

