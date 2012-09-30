В Севастополе выросло финансирование поддержки русского языка

{1-}Объем финансирования Программы поддержки регионального русского языка и русской культуры в Севастополе в 2012 году достиг 1,5 млн грн, сообщила депутат Севастопольского городского Совета Татьяна Ульянова.

"Раньше финансирование программы составляло один 1 млн грн, в этом году увеличено на 500 тыс грн", - сказала Ульянова в эфире Народного канала, сообщает Интерфакс-Украина.

По ее утверждению, программа имеет три больших раздела.

"Первый – это средства массовой информации. Второй раздел – образование – издание научно-методических сборников, проведение международного форума учителей русского языка и литературы, проведение конкурса с целью выявления талантливой молодежи. Третья часть – это культура: проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих сохранению и развитию русской культуры и русских традиций", - отметила Ульянова.

По словам депутата, культурные мероприятия, включенные в программу, - это концерты, фестивали, выставки, спектакли по произведениям русских классиков.

"На прошедшем заседании сессии Севастопольского городского Совета депутаты выступили с предложениями внести изменения в региональную программу развития русского языка и русской культуры на 2012 - 2016 годов и выделить дополнительные средства", - отметила Ульянова.

Она также уточнила, что средства направили на приобретение сценических костюмов, обуви для народного ансамбля Русь, приобретение инструментов и костюмов для народного оркестра русских народных инструментов им. Смирнова, а также на организацию и проведение VII Международного телерадиофестиваля Победили вместе.

Как сообщалось, в Севастополе дважды утверждались программы развития русского языка и русской культуры на 2007-2011 годы и на период 2012-2016 годов.

3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины Об основах государственной языковой политики, инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и севастопольцем Вадимом Колесниченко. В последствие закон был подписан президентом Украины.

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