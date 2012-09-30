Канал "Аль-Джазира" уличили в необъективности его же сотрудники

{1-}Руководство англоязычного телеканала "Аль-Джазира" потребовало внести изменения в сюжет о заседании Генассамблеи ООН. Єто распоряжение вызвало сомнения в его политической независимости, сообщает 30 сентября The Guardian.



Речь идет о сюжете от 26 сентября. Журналисты поставили во главу сюжета речь президента США Барака Обамы, однако в последний момент директор новостного отдела Салем Негм (Salem Negm) попросил изменить сюжет, сконцентрировав внимание вокруг речи эмира Катара шейха Хамад бин Халива аль-Тани (Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani), сообщает Lenta.ru.



Журналисты выступили против этих изменений, так как речь эмира, по их мнению, не несла в себе особой ценности: он вновь осудил режим Башара Асада и призвал арабские страны к вторжению в Сирию. Несмотря на их протесты, видео было отредактировано, и речь Обамы оказалась в конце сюжета. Это вызвало недовольство сотрудников, так как раньше руководство канала - как арабская, так и английская версия "Аль-Джазиры" принадлежат Катару - не вмешивалось в редакционную политику.



Пресс-секретарь "Аль-Джазиры" пояснил, что речь эмира показала в тот день "существенное развитие" и потому была поставлена в начало сюжета. Он также добавил, что речь Обамы телеканал показывал в прямом эфире, а слова лидера Катара были уравновешены комментариями египетского президента Мохаммеда Мурси, выступающего против интервенции в Сирию.



Однако комментарии Мурси, сообщили The Guardian источники, знакомые с ситуацией, на самом деле были взяты из интервью, данного другому телеканалу: ни один из лидеров, выступивших на заседании Генассамблеи ООН, не обратил особого внимания на речь эмира.



"Аль-Джазира" была основана в 1996 году, а ее английская версия - в 2006 году. Англоязычный телеканал был призван показывать картину мира, отличную от западноцентричного взгляда на события. В сентябре 2011 года Вадда Ханфар (Wadah Khanfar) - палестинец, занимавший пост гендиректора и считавшийся независимым от катарских властей, - покинул телеканал. Его место занял член правящей семьи шейх Ахмед бин Ясим аль-Тани (Sheikh Ahmed bin Jassim al-Thani), не имеющий опыта в журналистике.

фото: wikipedia.org

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