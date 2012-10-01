Семин намерен добиться компенсации от "Динамо"

{1-}Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин считает, что условия его контракта были нарушены и намерен потребовать у клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта. Об этом он рассказал в эфире программы "Большой футбол", сообщает ТСН.



"Условия контракта нарушены. Компенсация должна быть в любом случае. Юридическим сопровождением этого дела будет заниматься Дмитрий Селюк. Он этот контракт и организовывал", - сказал Семин.



Житель Барселоны считает, что Президент "Динамо" Игорь Суркис не будет судиться с Семиным и выплатит ему компенсацию.



"С точки зрения юридических и контрактных обязательств, положение Семина выигрышное. У него еще было 1,5 года контракта. Все будет честно и солидно. Что касается суммы, то она исчисляется в миллионах долларов", - сказал Селюк.



Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин уволен со своего поста. Руководство столичного клуба приняло такое решение после разгромного поражения 1:4 от донецкого "Шахтера" в 1/16 Кубка Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис ранее заявил, что контракт с Семиным расторгнут по пункту "низкие спортивные результаты". По этому пункту экс-тренеру не полагается компенсация.

Фото сайт Динамо

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