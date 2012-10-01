Главу иранского отделения Reuters осудили за оскорбление ислама

{1-}Глава тегеранского отделения Reuters Париса Хафези признана виновной в манипуляции общественным мнением и оскорблении ислама. Такое решение приняло жюри присяжных иранского суда 30 сентября, сообщает агентство.



Парису Хафези обвинили за репортаж, в котором изучающие боевые искусства иранские женщины были названы "наемными убийцами". Окончательный приговор судья должен объявить в октябре, сообщает Lenta.ru.



Представители тегеранского отделения Reuters отказались давать комментарии до вынесения окончательного приговора.



16 февраля 2012 года агентство Reuters опубликовало статью под названием "Тысячи женщин-ниндзя тренируются, чтобы стать иранскими наемными убийцами". Статья сопровождалась сюжетом о женщинах, изучающих боевые искусства. Уже через несколько часов после публикации из Ирана поступили жалобы, и Reuters изменило заголовок на "В Иране тренируются три тысячи женщин-ниндзя".



Однако в конце марта министерство культуры Ирана на неопределенный срок отозвало аккредитацию у всех 11 сотрудников тегеранского отделения Reuters. В министерстве заявили, что попытка выставить мирных женщин "террористками" является манипуляцией общественным мнением, а женщины, которым был посвящен сюжет, подали в суд на главу тегеранского Reuters.



Комментируя инцидент, представители Reuters признали свою ошибку и добавили, что в связи со случившемся провели внутреннее расследование и приняли все меры, чтобы в будущем подобное не происходило.

Ранее Главред сообщал, что в последние недели в мире распространяются акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед.

Напомним, антизападные настроения в мусульманском мире направлены в основном против США, однако их подогрела публикация карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

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