В общем учебнике истории Украины и России не будет Мазепы и ОУН

1 октября 2012, 07:14

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Украинские и российские историки, работавшие в межгосударственной рабочей группе, создали методическое пособие для учителей, из которого исключены все события, способные вызвать какие-либо разногласия — в нем нет ни Богдана Хмельницкого, ни Ивана Мазепы, ни ОУН-УПА.

Книга стала результатом двух лет попыток выработать совместный взгляд на историю Украины и России. Наиболее дискуссионные моменты планируется описать в следующем выпуске издания, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

Издание называется "Украина и Россия на перекрестках истории". Первый модуль посвящен вкладу Киево-Могилянской академии в культуру обеих стран. Во втором модуле — "Культура древней Руси IX-XII веков" — рассказывается о фольклоре и обычаях древних славян. Авторы — сотрудники Института всеобщей истории РАН и Института истории НАН — сообщают, что культура того времени "объединяла в себе элементы различных цивилизаций", и перечисляют архитектурно-исторические, литературные и религиозные памятники Киева, Чернигова, Смоленска, Суздаля, Новгорода и Пскова.

Третий модуль посвящен социально-политической жизни русского дворянства и украинской шляхты в XV-XVII веках. Авторы раздела подчеркивают схожие черты господствующих сословий украинского и российского общества, описывают взаимоотношения внутри сословий, устройство судебной и торговой систем.

Четвертый модуль описывает реалии второй половины ХХ века. Например, рассказывается о попытках решить жилищную проблему с помощью строительства хрущевок. В разделе упоминается о роли кинематографа, дефиците продуктов, о стремлении граждан получать альтернативную информацию, слушая радиостанции ВВС, "Голос Америки" и "Свобода", но не исследуются причины развала СССР.

Глава рабочей группы с российской стороны, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, пособие "демонстрирует конструктивное сотрудничество между странами": "Мы выбрали примерно 20 глав, где есть совпадения точек зрения, взяли наиболее интересные сюжеты и оформили их в виде отдельных модулей. Мы выпустили их одной книгой, а украинцы будут издавать каждый модуль отдельно".

О спорных моментах авторы решили вообще не упоминать. В книге полностью опущен период с 1600 по 1946 год, ничего не рассказывается о деятельности Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, существовании Украины в составе Российской империи, гражданской войне, голодоморе, Великой Отечественной войне и ОУН-УПА. По словам господина Чубарьяна, события, вызывающие наибольшие дискуссии, будут описаны во второй части, которая начнет готовиться в 2013 году, а в российские учебники истории будут внесены коррективы с учетом положений нового пособия.

Один из членов редколлегии издания, председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры, академик Петр Толочко назвал пособие "глотком свежего воздуха". Заместитель директора Института истории НАНУ Геннадий Боряк подверг проект критике: "Единого взгляда на историю нет и быть не может! Создание совместного пособия — это попытка вновь вернуть нас к единому государству без учета национальной идентичности. То, что сотрудники института принимали участие в написании пособия,— их личный выбор и личная ответственность".

Как ранее писал Главред, Россия и Украина намерены создать совместное учебное пособие для учителей по всем темам общей истории двух стран, заявил директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

По его словам, постепенно ученые намерены перейти к обсуждению и созданию пособия по спорным вопросам, по которым существуют разные точки зрения в двух странах. Задача пособия - дать объективную оценку событий и исторических личностей.

Он также намерен обратиться к министрам двух стран, чтобы пособие было апробировано в школах.

В свою очередь директор Института инновационных технологий и содержания образования Украины Александр Удод заявил, что работа по созданию пособий будет непрерывной: "Мы будем двигаться дальше, пока не создадим универсальное учительское пособие, которое полностью охватывает все темы, все курсы истории, которую преподают и в Украине, и в РФ".

Фото: nd.ru

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