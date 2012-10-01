Регионалы отменят закон о клевете и закроют Раду до выборов – СМИ

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Провластная парламентская фракция Партии регионов 1 октября поддержит внесение в повестку предстоящего сессионного дня (2 октября) постановления об отмене принятия скандального закона о клевете в первом чтении.

Об этом первый зампред фракции Партии Регионов Михаил Чечетов сообщил Сегодня.

Напомним, 2 октября – единственный на этой неделе день, когда Верховная Рада собирается поработать в зале. Кстати, по словам Чечетова, этот день может оказаться последним сессионным днем парламента до выборов: ПР собирается инициировать отмену работы в зале 16 октября, а заседания в остальные довыборные дни отменили еще раньше.

Что же касается закона о клевете, то его автор, нардеп-регионал Виталий Журавский, еще 25 сентября зарегистрировал проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии этого закона в первом чтении. В поддержку отмены голосования выступил даже редко комментирующий политические вопросы Ринат Ахметов заявил: «Я — против клеветы, но еще больше я против того, чтобы журналисты оказались под давлением и за правду сидели в тюрьме».

Чечетов объяснил позицию фракции так: «Мы сняли с повестки дня все законопроекты, которые могли вызвать противостояние в парламенте и в обществе — о языках, о мирных собраниях. А поскольку закон о клевете вызвал такой резонанс, то предложение Журавского снять с повестки дня и его было абсолютно логичным. Не стоит давать такой козырь в руки оппозиции».

В то же время, Чечетов уверен, что такой закон Украине нужен. «Думаю, когда-нибудь мы к этой теме вернемся», – заявил нардеп-регионал. А Юрий Стець (НУНС) считает, что власть поднимет эту тему сразу же после выборов.

Как ранее писал Главред, в то время как в Украине попытка установить уголовную ответственность за клевету потерпела поражение, в Италии журналист получил за клевету 14 месяцев тюрьмы. Алессандро Саллусти, главный редактор газеты Il Giornale, принадлежащей брату Сильвио Берлускони Паоло, в 2011-м был осужден за статью, опубликованную еще в 2007-м, и пять дней назад Высший кассационный суд Италии подтвердил решение суда первой инстанции: 14 месяцев тюрьмы и 5 тыс. евро штрафа.

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