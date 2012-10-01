Япония укрепляет правительство перед выборами

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Премьер-министр Японии Йосихико Нода готовится провести 1 октября перестановки в составе своего кабинета министров.

Премьер-министр принял отставку своих министров и собирается огласить состав нового кабинета сегодня днем, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Японский премьер пояснил журналистам, что целью этих перестановок является укрепление кабинета министров для управления работы в парламенте перед выборами в нижнюю и верхнюю палаты, которые планируется провести в течение одного года.

По данным СМИ, Йосихико Нода уже принял решение сохранить на своих постах министра иностранных дел Коитиро Гэмба, министра обороны Сатоси Моримото и генерального секретаря кабинета министров Осаму Фудзимура. Ожидается, что заменены будут 10 из 18 членов кабинета.

После того, как список министров обновленного кабинета будет оглашен, в императорском дворце в Токио пройдет церемония утверждения нового правительства императором Акихито.

СМИ обращают внимание, что это уже третья смена правительства с начала премьерства Йосихико Ноды в сентябре 2011 года.

Как ранее писал Главред, в настоящее время разгорается конфликт между Китаем и Японией вокруг спорных островов Сенкаку, национализированных японскими властями

По мнению экспертов, этот конфликт принесет экономикам двух государств больший вред, чем самые страшные природные катаклизмы. Если протесты в Китае, вызванные этим конфликтом продолжатся, а отношение между странами будут накаляться, ущерб ряда японских компаний может превысить ущерб от землетрясения 2011 года.

фото: dosie.in.ua

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