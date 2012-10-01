Подробности нелегальных гонок в Киеве: ставки, кодекс и покровители

{1-} В нелегальных гонках по ночным улицам Киева, по слухам, участвуют даже гаишники и представители мэрии, а «крыше» из ГАИ платят 500 гривен, сообщает издание «Сегодня».

Как сообщал «Главред», в ночь на 23 сентября в уличной гонке на Бориспольской трассе разбились три человека: начальник департамента Минэкономики, почетный президент Киевской федерации драгрейсинга и фотограф команды DRAG.UA.

В настоящее время обстоятельства той аварии выясняет следствие. Предварительно известно, что Чекашкин, который был за рулем «Доджа» (Сорокин сидел рядом), превысил скорость и не справился с управлением. Зрители смертельной гонки рассказали, что его соперник, владелец «Феррари», чья машина тоже пострадала, — уехал с места ДТП.

1 октября с момента гибели гонщиков исполнилось 9 дней.

Опубликовано новое видео гонок, в которых погиб чиновник "Че Гевара"

В память о погибших 29 сентября их друзья планировали устроить пробег по ночным улицам, однако гонщиков было немного, зато милиции – слишком, и потому акцию перенесли на 6 октября – на кубок Киева по драгрейсингу, посвященный погибшим, на стадионе «Чайка».

Ярославу Сорокину было 24 года, и большую часть жизни он посвятил гонкам, работал на автодроме «Чайка», входил в число организаторов гонок.

«Его знал каждый, кто приезжал погоняться — перед стартом ему жали руку», — рассказывает ведущий гонок Дмитрий Сауцкий. Сейчас в помощь его матери собирают деньги.

Отметим, что авария со смертельным исходом очень повлияла на любителей экстремальных гонок.

«Сейчас столько шумихи, вряд ли кто-то будет ездить. Наверное, уже аж весной, ведь зимой холодный асфальт», — заявил Виктор, владелец собранной вручную 2-литровой «Лянчи».

Как выяснилось, общество рейсеров — довольно закрытая группа людей, которая живет по своим законам. Гонщики рассказали, что вступить в их клуб можно через социальные сети, но там никогда не будет объявления о месте и дате заезда. Вся информация — по смс или почте.

«Встречаемся, сбрасываемся своим гаишникам, чтобы те на какое-то время нас не трогали, и наши ребята в жилетах выходят и перекрывают небольшой отрезок трассы, от 402 метров до километра. Гаишникам даем где-то 500 гривен, в итоге с одной машины получается 5—20 гривен, ведь приезжает около сотни гонщиков», — рассказал гонщик Антон.

При этом в ГАИ категорически отрицают, что каким-то образом причастны к гонкам.

«Мы, наоборот, выявляем места, где устраивают эти сборища, и высылаем туда дополнительные патрули», — сообщили в ГАИ.

В основном, гонщики собираются по ночам на проспектах Победы, Воздухофлотском, Бажана, Бориспольской трассе, улице Васильковской и на недостроенном Подольском мосту.

«На мосту дали 20 гривен охране — и катайся. Бывает, на Ирпенскую окружную выезжаем. Правила просты: не заезжать на полосу своего соперника и максимально быстро проехать заданный участок», — объяснил Антон.

По словам гонщиков, пощекотать себе нервы пытаются в основном те, кто раньше жил на постоянном адреналине.

«Я — бывший ВДВшник, прыгал с парашютом. Где мне сейчас этот адреналин брать?», — говорит гонщик Иван и признается, что на обычной улице может взглядами переброситься с водителем незнакомой машины — и устроить гонки.

«Вот даже сюда по Бажана ехал, «зацепился» с какой-то «Мицубиси». Топили по проспекту за 200», - объяснил он.

«Коллегу» поддержал и Антон.

«Это дикий азарт, жажда скорости. Но после смерти ЧеГевары я ездил не больше 70 км», — говорит Антон.

«Часто с нами катаются и молодые гаишники. Они днем с жезлом на дорогах стоят, а вечером по «гражданке» гоняют с нами», — добавил Иван.

По словам гонщиков, среди них также есть работники мэрии, прокуратуры, следователи из главка милиции, а также клерки из разных министерств.

Также участники гонок рассказали, что они могут прилично заработать на ставках, которые могут достигать тысячи гривен

По словам гонщиков, ДТП случаются редко.

«На моей памяти только несколько маленьких столкновений произошло. Помню, у меня на скорости 250 км на проспекте Победы отказали тормоза. Впереди обычные машины едут. И тут парень, с которым я соревнуюсь, обгоняет и тормозит меня своим задним бампером», — вспомнил Виктор.

Официальные гонки проводят на автодроме «Чайка» - еженедельно по пятницам или на кубок Киева и Украины.

«Здесь во время соревнований даже скорая и пожарные дежурят, а трек огражден», — рассказал ведущий гонок Дмитрий Сауцкий.

Для участия в кубковых соревнованиях машины делятся на разные классы — по объему двигателя, типу привода и тому подобному. А еженедельная пятничная гонка — полупрофессиональное соревнование.

«Приезжают обычные люди, которые могут погонять и проверить свое авто на профессиональном треке. За участие нужно заплатить 70 гривен. Из этих денег выплачивают зарплату сотрудникам. И часто денег на это не хватало, а потому покойный Чекашкин лично покрывал эти расходы. Гонщик — это особое состояние души, многие это делают на интерес. Главное, потом увидеть свое фото в интернете, почитать, что обсуждают», — говорит Сауцкий.

На «Чайке» владелец автомобиля получает регистрацию, гоняет любое количество заездов, по окончании публикуется фотоотчет в интернете. Есть призовой фонд от спонсоров.

Один из известных гонщиков рассказал, что после официальных гонок на «Чайке» некоторые едут гонять по улице.

«Мы ни у кого разрешения не спрашиваем. После официальных гонок собираются пару друзей, берут «секундантов», оператора, нескольких ребят в оранжевых жилетках и с жезлами. 5 минут и выигрыш в кармане — 5-15 тысяч долларов. Обычные автомобилисты и не успевают заметить, что это была гонка», — говорит гонщик.

«За редким исключением гоночная общественность не знает, кто чем занимается, или не вникает в подробности, у нас это не принято обсуждать. Ведущие гонщики Украины – люди, которые изначально неплохо зарабатывают, у многих имеются свои тюнинговые станции. У них есть свои клички («навесы»). Паша Толстый (Павел Парель) строит авто и занимается бизнесом. Пад — один из депутатов. В двух частях одного движения одних и тех же людей называют по-разному. У меня, например, два прозвища. Изя-клапан — меня так назвал когда-то мой дядя, тоже гонщик со стажем, за то, что я, прикалываясь, говорил с еврейским акцентом. У меня гоночный автомобиль «Белый Адольф». В другой части компании называют меня Спрайтом. Есть Вова Масяня — очень добродушный человек, весом под 120 кг. Но никто не бравирует своими должностями и связями — многие сначала пришли в гонки, а потом уже чего-то добились. Вот, например, покойный ЧеГевара. Многие даже не знали, что он чиновник такого уровня. Он был для всех просто очень хорошим и добрым парнем, который многим помог»», — рассказал Дмитрий Сауцкий.

Фото: Сегодня

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