Партия «Собор» выходит из парламентской гонки

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Если соцопросы не дадут "Украинской платформе "Собор" шансов пройти в парламент, партия отзовет из Центризбиркома свой список кандидатов в народные депутаты.

Об этом 29 сентября заявил один из лидеров этой политической силы, бывший министр иностранных дел (2007-2009 годы) Владимир Огрызко, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Если мы увидим, что по социологическим исследованиям на 15 октября мы не набираем 5%, то партия снимется с избирательной гонки. Это абсолютно решенный вопрос, и каждый из нас подписался под соответствующим обязательством",— заявил экс-министр в эфире "Пятого канала".

В "Соборе" призывают другие оппозиционные политические силы последовать их примеру, чтобы не отбирать голоса у союзников, преодолевающих 5-процентный барьер.

Поддержать эту инициативу пока готовы только в партии "Украинская национальная ассамблея", да и то при условии, если в стране не сложится "революционная ситуация".

Снятие с выборов позволит партии вернуть денежный залог в размере 2,2 млн грн, который в случае проигрыша Центральная избирательная комиссия перечисляет в госбюджет, но, по словам первого номера списка "Собора" писателя Виталия Капранова, мотив досрочного выбывания из кампании совершенно иной.

"Мы не хотим выступать в роли тех, кто оттягивает голоса, скажем так, реестровой оппозиции. Если у нас не будет шансов пройти в Раду, мы готовы сняться в пользу оппозиционных сил. Кстати, если бы так сделали и другие партии, которые также называют себя оппозиционными, это было бы революционным событием",— пояснил Капранов.

В то же время, большинство политических сил, чьи рейтинги в середине сентября также не давали шансов на прохождение в парламент, намерены продолжать кампанию до конца.

"Отказ от участия в выборах на руку власти. Поэтому давать дополнительные бонусы власти, которая и так ведет кампанию не по правилам, неправильно,— заявил почетный председатель Социалистической партии Александр Мороз.— Я исхожу из того, что бороться нужно до конца".

Такого же мнения придерживается глава партии "Русский блок" Геннадий Басов. "Мы будем участвовать в выборах независимо ни от чего",— заверил он "Ъ".

Как ранее писал Главред, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", из 22 партий, зарегистрировавших в ЦИК списки кандидатов в народные депутаты, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть только у шести политических сил: Партии регионов, партии "Батькiвщина", парии УДАР, Компартии, Всеукраинского объединения "Свобода" и партии Наталии Королевской "Украина — Вперед!".

фото: kommersant.ua/

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