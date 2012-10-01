Милиция уверена - стрелок из "Каравана" до сих пор в Украине

{1-} Убийца, расстрелявший четверых охранников ТРЦ «Караван», до сих пор находится в Киеве, сообщил источник в МВД изданию «Коммерсант-Украина».

«Мы все же исходим из того, что он где-то в Киеве, просто залег на дно. Сейчас изучаем записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе «Каравана», - рассказал источник.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября неизвестный расстрелял четверых охранников гипермаркета, заподозривших его в краже четырех аккумуляторов.

30 сентября глава пресс-службы МВД в Киеве Игорь Михалко сообщил, что в столичную милицию по состоянию на 30 сентября поступило более 30 сообщений о людях, похожих на убийцу, все они были проверены, но результатов не принесли.

Также пресс-секретарь милиции рассказал, что раненный охранник Павел Феденков по-прежнему находится в реанимации больницы скорой помощи. Доступ к нему ограничен, его охраняют двое сотрудников милиции.

Отметим, что, по словам источника в МВД, преступник сделал девять выстрелов.

«В магазине пистолета было восемь патронов, еще один находился в патроннике», - он.

Расправившись с охранниками, преступник пробежал через весь торговый зал и выскочил на улицу Луговую. Затем он пересек автостоянку, спустился в подземный переход, вышел из него возле автозаправки и направился по улице Петра Дегтяренко к улице Полярной.

Жители окрестных домов незадолго после совершения преступления видели человека, похожего на подозреваемого, в районе дома N8 по ул. Полярной.

Служебная собака, пущенная по следу преступника, довела оперативников только до забора гаражного кооператива, где большое количество следов других людей и резкий запах автомобильной краски сбили собаку со следа.

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