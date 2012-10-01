Украинская земля "эмигрирует" в Польшу и Румынию

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Одним из главных врагов территориальной целостности Украины являются приграничные реки с неукрепленными с нашей стороны берегами.

Русла рек хорошо укреплены со стороны соседей и практически заброшены у нас. Сотни гектаров наших земель из-за капризов природы и равнодушия чиновников каждый год «эмигрируют» за границу, сообщает ТСН.

"Много земли пошло нашей на сторону Польши", – рассказывает чиновник, рассматривая карту русла Западного Буга.

Карта существенно меняется каждый год – песчаные берега Западного Буга не выдерживают водного натиска и «съедают землю». Для жителей прибрежных сел это стало настоящей катастрофой. Вода уже подступает к их огородам.

Селяне опасаются, что вместо земли останутся с бумажками государственных актов о ней. Уже десятки гектаров из украинских превратились в польские.

По данным специалистов, только за последнее время к полякам «отошли» сотни гектаров украинской земли. В то же время, по информации местных чиновников на укрепление берега вдоль всего пограничного участка Буга нужно 300 млн гривен.

Та же история с украинско-румынской границей по Дунаю. Река постоянно подмывает украинский берег, а земли, оказываются на другом берегу и достаются румынам.

Уже целый остров «мигрировал» к соседям. Фарватер Дуная в этом районе столь кардинально изменился, что необитаемый остров Майкан и оказался за границей.

Слабые, неукрепленные берега, сильные течения и наводнения – главная причина отторжения земель. И в изменчивости пограничных рек виновата не только природа, но и человеческий умысел.

Со стороны соседних государств вдоль реки возводят специальные каменные насыпи, так называемые волнорезы, которые направляют основной поток воды к слабому и неукрепленному украинскому берегу.

Не на камеру местные чиновники говорят, что румыны в нарушение международных норм укрепительные работы с украинской стороной не согласовывают.

Смешанная украинско-румынская комиссия, которая действует уже несколько лет, никак не завершит свою работу. Тем временем год за годом лакомые куски украинской территории оказываются на чужом берегу.

фото, видео: ТСН

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