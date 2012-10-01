К Тимошенко в больницу приедут Турчинов и Яценюк

{1-} Члены партии «Батьківщина» планируют посетить Юлию Тимошенко в больнице 2 октября и обвинили тюремщиков в нарушении законодательства относительно экс-премьера.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Обращаем внимание на откровенно лживое заявление пенитенциарной службы, которая цинично вводит общественность в заблуждение и утверждает, что людям, лишенным свободы, запрещены встречи в медицинских учреждениях. Такое заявление является манипуляцией, поскольку в законодательстве нет ограничений по этому поводу, поэтому тезис о «приостановлении свиданий» является лишь фантазией», - заявили в партии.

Среди оппозиционеров, которые приедут к Тимошенко, будут Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Григорий Немыря.

В партии напомнили, что «последнее краткосрочное свидание состоялось 11 августа, когда экс-премьер встретилась с бывшим главой представительства Евросоюза в Украине Тейшейрой и вынуждена была использовать свою квоту краткосрочных свиданий на месяц».

«Мы возмущены тем, что продолжительность свиданий в стране теперь определяют тюремщики, а не нормы законодательства. Для всех законом установлено четыре часа краткосрочных свиданий в месяц. Только для Юлии Тимошенко пенитенциарная служба почему-то, в порядке исключения, устанавливает полтора часа», - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал «Главред», руководство Качановской колонии не разрешило Тимошенко встретиться с соратниками. В знак протеста экс-премьер легла на бетонный пол.

Тюремщики заявили, что народные депутаты устроили провокации в больнице и требовали проведения совещания в палате Тимошенко.

Позже руководство колонии в порядке исключения разрешило Тимошенко провести встречи со своими однопартийцами Арсением Яценюком, Григорием Немырей и Александром Турчиновым.

Фото: byut.com.ua

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