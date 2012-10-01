Сегодня суд рассмотрит кассацию по делу Pussy Riot

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В Московском городском суде 1 октября состоится рассмотрение кассационной жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич.

Адвокаты девушек сомневаются, что кассация что-либо изменит в дальнейшей судьбе их подопечных, сообщает ВВС.

Супруг Надежды Толоконниковой и один из участников арт-группы "Война" Петр Верзилов заявил, что "приговор известен уже сейчас, сомнений нет". По его словам, все решено заранее, но "настроение у девчонок боевое".

У здания Мосгорсуда усилены меры безопасности. Территорию у входа патрулируют несколько сотрудников полиции, а напротив припаркованы несколько полицейских автомобилей и автобус. На прилегающих к зданию суда улицах также дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Накануне Русская православная церковь выразила мнение, что "раскаяние может принести пользу душам" участниц Pussy Riot. Представитель церкви заявил, что надеется, что суд в понедельник примет это во внимание.

"Приговор был заранее предопределен, их раскаяние никаким образом ни на что не повлияет", – сказал в интервью Рейтер отец одной из осужденных, Станислав Самуцевич.

В то же время, в официальном комментарии председателя Синодального информационного отдела РПЦ Владимира Легойды говорится, что действия осужденных не могут оставаться безнаказанными.

"Еще раз повторяем, что подобные деяния, посягающие на чувства верующих, заслуживают осуждения и не могут оставаться безнаказанными, чем бы их ни пытались оправдать. Такую позицию занимает и подавляющее большинство наших сограждан", - говорится в заявлении Владимира Легойды.

Ожидается, что 1 октября во многих городах мира пройдут акции в поддержку участниц панк-группы.

Как ранее писал Главред, 17 августа Хамовнический суд приговорил исполнительниц "панк-молебна" "Богородица, Путина прогони" к 2 годам лишения свободы.

Напомним, в конце февраля девушки пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс.

В сентябре Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обратились с просьбой не отправлять их из СИЗО в колонию общего режима, где, по словам адвокатов, девушкам угрожает опасность.

Фото: vesti.ru

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