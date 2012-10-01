На Харьковщине в дыму пожара задохнулись четыре человека

{1-} В городе Змиев, Харьковской области, в ночь на 1 октября произошел пожар в частном доме.
Задохнувшись дымом, погибли четыре человека, сообщает МЧС.
Отметим, что тушение пожара продолжалось около трех часов.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, причина возгорания устанавливается.
Напомним, как сообщал «Главред», в ночь на 26 сентября в Кривом Роге загорелась гостиница «Эконом Институт». Во время тушения пылающего здания пострадали 4 спасателя
Фото: mns.gov.ua
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