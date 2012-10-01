В Грузии начались выборы в парламент

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В Грузии 1 октября началось голосование на выборах в парламент. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.

В настоящее время зарегистрированы 3 миллиона 613 тысяч 851 избиратель, включая тех, кто будет голосовать за рубежом, сообщают Новости-Грузия.

Голосование проходит на 3 719 участках, в 73 избирательных округах, сообщает «». За рубежом избирательные участки будут открыты в 44 городах 37 стран мира (Россия в их число не входит из-за отсутствия дипломатических отношений Грузии с этой страной). Всего за рубежом будет открыто 45 избирательных участков. На двух избирательных участках в провинции Гильменд в Афганистане, где грузинские военнослужащие выполняют миротворческую миссию в рамках ISAF, голосование уже состоялось несколько дней назад.

Парламент нового созыва, как и нынешнего, будет состоять из 150 депутатов, избранных по пропорциональной и мажоритарной системам. Для участия в парламентских выборах зарегистрированы два избирательных блока и 14 партий.

На 150 мест в парламенте претендуют, в совокупности, 2 805 кандидатов. Избирательный барьер для партий установлен на уровне 5% голосов принявших участие в голосовании избирателей.

В день выборов будет проведено пять различных экзит-полов, четыре из которых заказали грузинские телевидения, а пятый – НПО.

Главная интрига выборов – борьба между двумя политическими объединениями – правящей партией «Единое национальное движение» и избирательным блоком «Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта».

На выборах будет работать беспрецедентно высокое число наблюдателей – более 60 тысяч, как местных, так и направленных международными наблюдателями.

Как ранее писал Главред, этим выборам придается особое значение – в 2013 году, после истечения второго и последнего президентского срока Михаила Саакашвили, когда его сменит новый президент, будут задействованы новые конституционные положения, согласно которым, роль премьер-министра существенно возрастет за счет сокращения полномочий президента.

Нового премьер-министра в 2013 году должна будет представить вышедшая на первое место в результате парламентских выборов 1 октября партия или избирательный блок.

фото: newsgeorgia.ru/

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