В Краснодоне прошел митинг-реквием в честь 70-летия «Молодой гвардии»

Подвиг подпольной организации «Молодая гвардия», боровшейся в годы Великой отечественной войны против фашистских захватчиков на территории Луганской области, является неотъемлемой частью истории всей Украины.

Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк на митинге-реквиеме в честь 70-летия со дня создания «Молодой гвардии», состоявшемся в Краснодоне.

«Мы не хотим раскалывать прошлое, более того, делается все возможное для объединения общества. И любой фрагмент нашей общей истории по-своему ценен — как урок, как нравственный ориентир для современной молодежи. Историческая память просто обязывает всех нас воспитывать наших детей достойными того поколения, чьему подвигу пришли мы низко и низко поклониться», - отметил Пристюк.

Напомним, в Луганской области прошел ряд мероприятий, посвященных 70-летию «Молодой гвардии». В частности, прошла премьера анимационного фильма «Наши» состоялось открытие обновленных мемориальных комплексов и музея организации. Для участия в мероприятиях в Луганскую область прибыли Премьер-министр Украины Николай Азаров, делегации из Российской Федерации, Молдовы, Беларуси. Митинг-реквием, прошедший в Краснодоне, собрал более 7000 человек.

Председатель Луганского областного совета Валерий Голенко отметил, что история «Молодой гвардии» в свое время пережила чрезмерную идеологизацию.

«На долю участников «Молодой гвардии» выпали тяжкие испытания. Горечь оккупации, страшные пытки, мученическая смерть... Затем - чрезмерная идеологизация, когда миф едва не затмил реальных мальчишеских лиц. После - забвение, ложь. Однако время и память отсеяли всё наносное, несущественное. Осталась правда. Она состоит в том, что, когда на нашу землю пришел враг, когда взрослых мужчин - шахтеров пособники оккупантов живьем закапывали в землю, а едва не на каждом колодце Краснодона висела табличка «Вода только для немецких солдат» - вчерашние школьники, практически дети, не испугались, не склонили покорно головы», - отметил Голенко.

Председатель облсовета также призвал помнить о нравственных качествах, которые демонстрировали члены «Молодой гвардии».

«Так же гордо и бесстрашно, как юноши и девушки из Краснодона, боролись с врагом тысячи тысяч. В характере нашего народа: любить беззаветно, оставаться верным клятве до самого конца. Это моральная основа, духовный стержень, которые не раз помогали нам выстоять и победить. И еще не раз помогут», - заявил Голенко.