Одна из Pussy Riot отказалась от адвокатов

{1-} Участница панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, осужденная на два года колонии, отказалась от своих адвокатов.

Об этом она заявила 1 октября в ходе рассмотрения в Московском городском суде кассационной жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot, сообщает РИА Новости.

"Я хочу отказаться от адвокатов Виолетты Волковой, Марка Фейгина и Николая Полозова", – сказала Самуцевич.

Она объяснила это решение тем, что ее позиция по уголовному делу расходится с их точкой зрения. По ее словам, у нее есть другой адвокат, но соглашение с ним еще не подписано. Адвокаты и другие осужденные поддержали ее ходатайство, заявив, что это право осужденной – выбирать себе защитника.

Прокурор выступил против, так как соглашение подписано с теми адвокатами, которые присутствуют в зале суда.

Судья отказалась принять ходатайство, так как данные о наличии другого адвоката ничем не подтверждены. Кроме того, судья сослалась на тот факт, что подсудимая отказалась пояснить, чем ее не устраивают предыдущие защитники.

Как ранее писал Главред, 17 августа Хамовнический суд приговорил исполнительниц "панк-молебна" "Богородица, Путина прогони" к 2 годам лишения свободы.

Напомним, в конце февраля девушки пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс.

В сентябре Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обратились с просьбой не отправлять их из СИЗО в колонию общего режима, где, по словам адвокатов, девушкам угрожает опасность.

фото: vesti.ru

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