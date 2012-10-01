У стен Верховной Рады началась акция против закона о клевете

У стен Верховной Рады начался митинг против закона о клевете, в котором принимают участие журналисты и противники документа.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Участники требуют от депутатов внести в повестку дня постановление об отмене решения о принятии этого законопроекта. По их словам, невыполнение этих требований будет означать резкое ухудшение состояния свободы слова и прав журналистов.

«В случае невыполнения требований мы будем вынуждены донести максимум информации о такой позиции каждого из этих депутатов, которые не поддерживают отзыва законопроекта Журавского, до их избирателей и объявить о журналистской забастовке», - говорится в заявлении участников.

В руках протестующие держат белые листы бумаги.

Вместе с тем, в Мариинском парке видно минимум 1 автобус с «Беркутом».

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о клевете.

25 сентября в интернете стартовала акция против этого законопроекта, санкцией которого является лишение свободы на 5 лет.

Протестующие призывают на акцию всех – с белыми транспарантами.

В Мариинском парке припаркован спец-автобус МВД с тонированными окнами.

Фото: Украинская правда

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