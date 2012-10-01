Луценко три дня пролежал в медсанчасти: здоровье ухудшается

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Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко резко ухудшилось за последние две недели. Он три дня лежал в медицинской части Менской исправительной колонии из-за приступов боли.

Об этом рассказала жена экс-министра Ирина Луценко в комментарии УНН.

"Меня беспокоит то, что Юрий Луценко уже вторую неделю страдает от серьезных головных болей. Он себя очень плохо чувствует. Три дня он лежал в медчасти. Я так понимаю, что у него снова появились приступы, видимо это связано с поджелудочной и желудком. Меня очень беспокоит ситуация с его здоровьем. Юра серьезно опустился", – подчеркнула Ирина.

Но все лечение Луценко, подчеркнула жена, заключается в обезболивающих. Она сообщила, что на следующей неделе будет серьезно поднимать вопрос о его лечении.

"По крайней мере, хотя бы привести специалистов каких-то узкопрофильных, потому что он внешне имеет не очень хороший вид. Хоть и держится, не показывает мне этого, но я вижу", – рассказала она.

Жена экс-министра также сообщила, что телефонную связь в Менской колонии восстановили 29 сентября, сразу после пресс-конференции защитников.

"После того как мы подняли всю эту ситуацию на ноги, написали в прокуратуру Черниговской области о нарушении прав Луценко, написали открытое письмо Омбудсмену, ездили депутаты с инспекционной проверкой, после того как я показала, что связь есть, подтверждая это документально, Менская колония возобновила полностью связь сразу на следующий день, она прекрасного качества. Как они прорыв ночью отремонтировали – я не представляю", – сказала она.

Кроме того, по словам Ирины Луценко, тюремщики пока так и не предоставили комнату для краткосрочных свиданий, где бы не было стекла. Правда, они открывают в стеклянной перегородке маленькое окошко, через которое жена Луценко может передавать документы для ознакомления.

"Мы можем общаться без телефона, наклоняясь друг к другу. Конечно, это не то, чего мы хотели, но это является уступкой в Менской колонии", – отметила она.

Как ранее писал Главред, до сих пор свидания экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко с родственниками и адвокатами в Менской колонии проходили в комнатах, предназначенных для свиданий для пожизненно осужденных.

Об этом адвокат экс-министра Алексей Баганец заявил в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Там стеклянные кабины, и ты только видишь человека и общаешься только через средства связи. Все разговоры конспектируются и записываются младшим сержантом – сотрудником колонии (Менской колонии. – Ред.)», – заявил адвокат.

По словам Баганца, защита Юрия Луценко ознакомилась с внутренними документами колонии, в которых сказано, что существует два вида предоставления краткосрочных свиданий: для осужденных пожизненно и для всех остальных.

«Согласно инструкции, условия общения за стеклом с помощью телефона применяются для осужденных пожизненно. Для всех остальных это отдельные комнаты со столом на двоих и перегородкой 20 см и отдельный стол для охраны», – заметил юрист.

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