Закон о клевете проголосуют через две недели

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Второе чтение скандального закона о клевете – Законопроекта относительно внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство внесено в повестку дня на следующую пленарную неделю и будет рассматриваться 16 октября.

Этот пункт содержится в повестке дня, розданной журналистам перед началом согласительного совета 1 октября, сообщает Украинская правда.

Проект закона о клевете должны рассмотреть во втором чтении ориентировочно 16 октября.

В то же время, перед заседанием согласительного совета глава Верховной рады Владимир Литвин заявил корреспонденту УП, что он считает, "что этот закон вообще никогда не должен быть принят".

Как ранее писал Главред, 1 октября замглавы фракции ПР в Верховной Раде Михаил Чечетов заявил корреспонденту Сегодня, что парламентская фракция Партии регионов 1 октября поддержит внесение в повестку предстоящего сессионного дня (2 октября) постановление об отмене принятия скандального закона о клевете в первом чтении.

фото: pravda.com.ua/

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