ПР собирается работать 10 часов без перерыва

{1-} Верховная Рада во вторник, 2 октября, будет работать 10 часов без перерыва.

Об этом на согласительном совете парламента заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает «РБК-Украина».

«Завтра мы будем работать 10 часов без перерыва. И у нас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть предложенные проекты законов», - отметил регионал.

По его словам, фракция надеется на слаженную работу парламента.

«Было бы логично с руководителями фракций и членами Кабинета министров рассмотреть и согласовать те проекты законов, которые необходимо рассмотреть в первую очередь. При таком подходе мы можем сработать слаженно», - уверен Ефремов.

Напомним, как сообщал «Главред», у стен Верховной Рады проходит акция против закона о клевете.

Участники протеста требуют внести в повестку дня Рады постановление об отмене принятого в первом чтении скандального документа.

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