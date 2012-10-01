Литвин предложил отменить закон о клевете

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предлагает отменить законопроект о клевете без обсуждения.

Об этом он заявил в ходе заседание согласительного совета руководителей фракций и комитетов 1 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такое предложение, если было согласие, без обсуждения проголосовать об отмене (законопроекта о клевете. – Ред.)", – сказал спикер.

По его словам, "уже все сказали, что хотели сказать по этому поводу".

Литвин также отметил, что если не будет решения об отмене данного законопроекта, то надо принять решение о направлении документа в Венецианскую комиссию.

"И сказать обществу, и наиболее такой его активной части – представителям СМИ, что этот закон не будет принят. Я считаю, что это было бы правильно. Проще взять и отменить", – отметил Литвин.

Как ранее писал Главред, перед началом согласительного совета журналистам раздали повестку дня на следующую пленарную неделю, которая содержит пункт о втором чтении этого скандального закона.

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