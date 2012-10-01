Закон о клевете Рада завтра рассмотрит первым

{1-} Верховная Рада 2 октября в первую очередь рассмотрит отмену скандального закона о клевете.
Об этом со ссылкой на собственные источники передает «Корреспондент».
Вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство будет рассмотрен в первую очередь.
При этом ранее сообщалось, что рассмотрение закона было перенесено на 16 октября. В то же время, спикер Рады Владимир Литвин заявил, «что этот закон вообще никогда не должен быть принят».
В то же время 1 октября было принято решение не вносить в повестку дня завтрашней работы Рады рассмотрение закона о клевете.
Как сообщал «Главред», у стен парламента 1 октября начался митинг против скандального закона о клевете, в котором принимают участие журналисты и противники документа.
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