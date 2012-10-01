Бюджет-2013 может принять нынешняя Рада - Литвин

{1-} Государственный бюджет на 2013 год может принять действующая Верховная Рада.
Об этом заявил спикер парламента Владимир Литвин на согласительном совете, передает НБН.
«Мы направили проект закона о государственном бюджете Кабмину на доработку», – сказал Литвин.
Кроме того, по словам Литвина, бюджет должен рассматриваться в ближайшее время.
«Я сегодня говорил с премьер-министром, в том числе, что новая Верховная Рада будет рассматривать бюджет. Премьер-министр сказал, что за две рабочие недели парламент не сможет ответственно рассмотреть бюджет», – добавил он.
Литвин также напомнил, что «по закону эта Верховная Рада будет работать до 1 декабря. Поэтому бюджет мы сможем рассмотреть».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Николай Азаров заявлял, что Верховная Рада нынешнего созыва не успеет принять бюджет на 2013 год.
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