Бюджет-2013 может принять нынешняя Рада - Литвин

{1-} Государственный бюджет на 2013 год может принять действующая Верховная Рада.

Об этом заявил спикер парламента Владимир Литвин на согласительном совете, передает НБН.

«Мы направили проект закона о государственном бюджете Кабмину на доработку», – сказал Литвин.

Кроме того, по словам Литвина, бюджет должен рассматриваться в ближайшее время.

«Я сегодня говорил с премьер-министром, в том числе, что новая Верховная Рада будет рассматривать бюджет. Премьер-министр сказал, что за две рабочие недели парламент не сможет ответственно рассмотреть бюджет», – добавил он.

Литвин также напомнил, что «по закону эта Верховная Рада будет работать до 1 декабря. Поэтому бюджет мы сможем рассмотреть».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Николай Азаров заявлял, что Верховная Рада нынешнего созыва не успеет принять бюджет на 2013 год.

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