Суд по делу Pussy Riot перенесли

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Рассмотрение кассационной жалобы на приговор участницам панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич перенесен на 10 октября.

Это решение Мосгорсуд вынес в связи с тем, что одна из осужденных отказалась от услуг своих адвокатов, сообщает ВВС.

Адвокаты Самуцевич – Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова – отказались комментировать решение, заявив, что не имеют на это права.

"Согласно законодательству, это вопрос, который касается лишь адвоката и его доверителя", – сказал Марк Фейгин, отметив, что не знает, кто будет адвокатом Самуцевич.

Он также высказал предположение, что некие внешние силы пытаются посеять разногласия между участницами Pussy Riot. По его словам, "негативное" влияние на Самуцевич могло оказать "ее окружение".

Отец осужденной Станислав Самуцевич заявил, что не знал о решении дочери.

"Я сам не в курсе, ничего не понимаю, что происходит", - сказал он.

Две другие осужденные от услуг своих защитников не отказывались. Их интересы в суде будут представлять все три адвоката.

Как ранее писал Главред, в начале судебного заседания 1 октября Екатерина Самуцевич сообщила, что у нее возникли разногласия с адвокатом Виолеттой Волковой.

Она не назвала имя нового законного представителя, но заявила, что договоренность с ним есть и что официальное соглашение с новым защитником она подпишет "в самое ближайшее время".

фото: vesti.ru



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