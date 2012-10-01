В Афганистане при взрыве погибли военнные и мирные жители

1 октября 2012, 12:39

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В Афганистане утром 1 октября на пути движения американо-афганской военной колонны в центре города Хост  прогремел мощный взрыв.

Погибли, как минимум, пять мирных жителей, более 20 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Пажвак.

Официальный представитель МВД по провинции Хост заявил, что при взрыве погиб командир сил быстрого реагирования полиции провинции Хост, имеются потери среди американских военнослужащих.

По данным представителя пресс-службы НАТО, погибли трое военнослужащих США, еще несколько ранены.

По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел примерно в 08:30 по местному времени (07:00 по Киеву) в 100 метрах от здания губернаторства и городского государственного парка "Гази Бабрак Хан".

Место теракта оцеплено иностранными военными, проводится расследование инцидента.

Как ранее писал Главред, за 11 лет наземной антитеррористической операции в Афганистане погибло 2 тысячи американских военных. Двухтысячным погибшим стал американский солдат, убитый 30 сентября предателем из афганских сил безопасности на одном из блок-постов на востоке страны. В результате нападения погиб еще один контрактник – не американец, а также двое афганских военнослужащих.

Еще двое американцев были убиты накануне при нападении террористов на блок пост Национальной армии Афганистана близ города Сайедабад. В этой же стычке были убиты и несколько афганских военных.

По статистике независимого фонда Brookings Institution, наибольшее количество смертей – 40 процентов – стали следствием использования террористами самодельных взрывных устройств. На втором месте в списке причин (около 30 процентов) – огонь по своим. стали следствием использования террористами самодельных взрывных устройств. На втором месте в списке причин (около 30 процентов)

Фото: warsonline.info

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