Оппозиция требует провести заседание 5 октября и допросить Азарова

{1-}

Представители парламентской оппозиции требуют 5 октября провести пленарное заседание Рады, на котором в ходе «Часа вопросов к правительству» премьер-министр Николай Азаров должен и доложить об экономической ситуации в стране.

Об этом в ходе согласительного совета 1 октября заявил глава фракции НУНС Николай Мартыненко, сообщает Корреспондент.

По словам Мартыненко, ситуация в экономике «не просто плохая, а катастрофически плохая», в связи с чем премьер-министр должен отчитаться в Раде о сложившейся ситуации.

При этом Мартыненко напомнил, что в связи с изменением порядка работы Верховной Рады «правительство давно не отчитывается перед парламентом». При этом нардеп заявил, что в настоящее время «идет тихая девальвация, которую пытаются удержать до выборов, а после выборов – хоть потоп».

В свою очередь спикер ВР Владимир Литвин выразил мнение, что вопрос о проведении Часа правительства 5 октября должен быть решен Верховной Радой.

Как ранее писал Главред, фракция Партии регионов предложила, а парламент, в свою очередь, поддержал предложение – во время предвыборной кампании работать один раз в неделю в пленарном режиме.

Кроме того, в начале июля Верховная Рада внесла изменения в регламент и отменила проведение «часа вопросов к Кабинету министров» в пятницу, 6 июля.

Напомним, 6 июля первый вице-спикер ВР Адам Мартынюк закрыл 10 сессию Верховной Рады VI созыва. После «каникул»Рада возобновила работу 4 сентября.

Новости по теме:

Бюджет-2013 может принять нынешняя Рада - Литвин

Закон о клевете Рада завтра рассмотрит первым - СМИ

ПР собирается работать 10 часов без перерыва

Регионалы отменят закон о клевете и закроют Раду до выборов – СМИ