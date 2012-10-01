Андрухович назвал «Средневековьем» закон о клевете

Законопроект об внесении изменений в УПК об усилении ответственности за посягательство на честь и достоинство – это «какое-то Средневековье»

Так известный украинский писатель Юрий Андрухович в интервью Deutsche Welle прокомментировал рассмотрение в Раде скандального закона о клевете.

Отвечая на вопрос, как он воспринимает закон о клевете, если речь идет об угрозе потерять свободу, Андрухович заявил: «Это какое-то Средневековье, не знаю, как это еще назвать».

«Считаю, что в нормальном обществе было бы настолько массовое сопротивление, что они бы уже на следующий день забыли, что вообще такой закон приняли, и на коленях бы ползли извиняться за то, что им даже в голову такое взбрело», - считает писатель.

«Но у нас, к сожалению, уснуло общество. У нас всем настолько плохо, что все погрузились в какой-то такой биологический сон. Но я все-таки надеюсь, что этот закон в силу не вступит, а если и вступит в силу, то не будет выполняться», - выразил свое пожелание Андрухович.

«Хотя он (закон о клевете – Ред.) станет инструментом расправы с инакомыслящими. Тут уже не только политическая оппозиция, тут уже будет идти речь и о таких, как я или моих коллегах по перу. Поэтому нужно трупом лечь, а этот закон отменить».

Ранее «Главред» сообщал, что второе чтение закона о клевете внесено в повестку дня на следующую пленарную неделю и будет рассматриваться 16 октября.

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