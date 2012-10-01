Третьяков: власть поддерживает моего конкурента на округе – Парцхаладзе

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков считает своим главным конкурентом на парламентских выборах по мажоритарному округу №218 (объединяет части Святошинского и Оболонского районов Киева) самовыдвиженца Льва Парцхаладзе. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты в Украине».

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого он считает главным конкурентом на выборах, Александр Третьяков, в частности, сказал: «Безусловно, застройщика Парцхаладзе, который связан с властью. И хотя он позиционирует себя в качестве самовыдвиженца, очевидно, что при этом работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны властей».

Политик заявил также, что его соперник на выборах проводит кампанию «при полной поддержке главы Святошинской райгосадминистрации Рюмшина, который, по сообщениям СМИ, даже принимает участие в агитационных мероприятиях Парцхаладзе».

Народный депутат отметил, что анализ последних событий в округе говорит о том, что властью уже запущен сценарий фальсификаций. Тем не менее, он выразил уверенность в своей победе, так как считает, что его поддержка среди людей намного больше, чем у конкурента.

Александр Третьяков также полностью исключил свое политическое сотрудничество в будущем парламенте с партией власти.

Напомним, что ранее депутат заявлял о том, что члены окружных комиссий, связанные с властью, намеренно совершают большое количество нарушений, чтобы в случае проигрыша провластного кандидата иметь правовые основания для опротестования результатов выборов.

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