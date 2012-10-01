На Хмельнитчине экс-главе района дали 6 лет тюрьмы за гибель двух человек

{1-} В Хмельницкой области бывший глава Белогорской РГА Валентин Зарицкий приговорен к 6 годам тюрьмы за смерть двух пешеходов.

Кроме лишения свободы Красиловский районный суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры сообщает УНИАН.

Бывший глава РГА осужден за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

Ранее «Главред» сообщал, что ночью 24 февраля чиновник сбил 27-летнего жителя Красиловского района, который от полученных повреждений погиб на месте происшествия, и его 22-летнюю односельчанку, которая от полученных травм умерла в больнице.

27 февраля прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц). Во время экспертизы установлено, что нарушитель ПДД на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28 февраля Президент Виктор Янукович уволил Зарицкого с должности главы Белогорской РГА.

фото: пресс-служба Белогорской РГА

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