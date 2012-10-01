К Раде принесли гильотину для свободы слова

Участники акции против закона о клевете пришли к Верховной Раде с гильотиной "для свободы слова" и пустыми белыми транспарантами.

Об этом сообщает УНИАН.

В акции принимали участие более около 300 человек, среди которых были известные журналисты и политики, которые скандировали: «Тюрьмы бандитам, а не журналистам», «Украине – свободу слова».

Напомним, участники акции требовали от депутатов внести в повестку дня Рады на 2 октября постановление об отмене закона о клевете.

Протестующие уверены, что невыполнение этих требований приведет к возврату репрессивных механизмов контроля над обществом и журналистами.

Фото: ТСН, УНИАН

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