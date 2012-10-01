Чавес проголосовал бы за Обаму: он хороший парень

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Если бы президент Венесуэлы Уго Чавес мог голосовать на президентских выборах США, то отдал бы свой голос за Барака Обаму.

Об этом венесуэльский лидер заявил в своей очередной речи заявил, сообщает РБК со ссылкой на Minuto uno.

Обама, по его мнению, "хороший парень". Кроме того, Чавес выразил уверенность, что президент США, будь он выходцем из одного из рабочих кварталов Каракаса, в свою очередь отплатил бы той же монетой - поддержал кандидатуру венесуэльского лидера.

"Обама недавно сделал очень рациональное и справедливое заявление: "Венесуэла не угрожает интересам США", – заметил президент Венесуэлы, подчеркнув, что о хотел бы иметь "нормальные" отношения с США.

В то же время, предложения кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни радикальны и иррациональны, заметил Чавес. По его мнению, Ромни придерживается концепции однополярного мира и до сих пор мыслит категориями холодной войны.

Напомним, ранее Чавес уже выражал симпатии Обаме. Выступая на Генассамблее ООН, президент Венесуэлы сообщил, что трибуна "больше не пахнет серой". Таким образом он сделал отсылку к своим комментариям по поводу речи предыдущего президента США Джорджа Буша младшего, когда венесуэльский лидер заявил, что после выступления американского лидера трибуна ООН была пропитана серой.

Впрочем, сейчас Уго Чавеса все же больше волнуют президентские выборы в собственной стране: они состоятся уже 7 октября. Противником венесуэльского лидера на них впервые станет единый кандидат от оппозиции – Энрике Каприлес. Пока что Каприлес отстает от Чавеса на 10%, однако разрыв между кандидатами в президенты постепенно сокращается.

Как ранее писал Главред, в августе Чавес заявил, что чувствует себя хорошо и опроверг информацию о том, что прошел медицинское обследование в Бразилии. Выступая 1 августа на пресс-конференции по возвращении на родину, он назвал "сумасшедшими" тех журналистов, которые утверждают, что во время своего визита в Бразилию он прошел "тайное медицинское обследование".

"Тем, кто желает мне смерти, я желаю долгой жизни, чтобы они смогли увидеть, как боливарианская революция будет продолжать свое шествие от сражения к сражению и от победы к победе", – сказал Чавес.

фото: theblaze.com

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