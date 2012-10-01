Регионалы готовы отменить закон о клевете

{1-} Фракция Партии регионов, учитывая мнение Президента Виктора Януковича, скорее всего, поддержит решение о снятии с рассмотрения законопроекта о криминализации клеветы.

Об этом заявил лидер фракции Александр Ефремов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что учитывая мнение Президента, и с его точки зрения бесперспективность работы по этому документу, мы поддержим, что его надо снять с рассмотрения», - сказал регионал.

Он уточнил, что в понедельник фракция будет определяться, как она будет голосовать по этому законопроекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Раде принесли гильотину для свободы слова (ФОТО)

Ефремов также отметил, что есть точка зрения фракции, которой он подчиняется, и есть его личная точка зрения на данный вопрос. «Если я голосовал в первом чтении (за законопроект о клевете – Ред.), то если в дальнейшем будет возможность голосовать за данный законопроект, и он появится, я буду за него голосовать», - сказал лидер фракции.

Он подчеркнул, что говорит об этом открыто, «несмотря на то, что большая часть журналистов придерживается другой точки зрения».

Ранее «Главред» сообщал, что, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Журавского «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 145-1 «Клевета».

25 сентября стартовала всеукраинская акция протеста «Защити свое право знать. Скажи нет закону о клевете» против принятия данного закона. Акцию поддерживает ряд известных СМИ.

В тот же день Журавский отозвал свой законопроект, но подчеркнул, что остается на тех же политических позициях и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.

Новости по теме:

Литвин предложил отменить закон о клевете

Регионалы готовы смягчить закон о клевете

Закон о клевете проголосуют через две недели

Янукович: закон о клевете был ошибкой

Автор забрал из Рады скандальный закон о клевете