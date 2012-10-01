Регионалы готовы отменить закон о клевете

{1-} Фракция Партии регионов, учитывая мнение Президента Виктора Януковича, скорее всего, поддержит решение о снятии с рассмотрения законопроекта о криминализации клеветы.
Об этом заявил лидер фракции Александр Ефремов, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я думаю, что учитывая мнение Президента, и с его точки зрения бесперспективность работы по этому документу, мы поддержим, что его надо снять с рассмотрения», - сказал регионал.
Он уточнил, что в понедельник фракция будет определяться, как она будет голосовать по этому законопроекту.
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Ефремов также отметил, что есть точка зрения фракции, которой он подчиняется, и есть его личная точка зрения на данный вопрос. «Если я голосовал в первом чтении (за законопроект о клевете – Ред.), то если в дальнейшем будет возможность голосовать за данный законопроект, и он появится, я буду за него голосовать», - сказал лидер фракции.
Он подчеркнул, что говорит об этом открыто, «несмотря на то, что большая часть журналистов придерживается другой точки зрения».
Ранее «Главред» сообщал, что, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Журавского «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 145-1 «Клевета».
25 сентября стартовала всеукраинская акция протеста «Защити свое право знать. Скажи нет закону о клевете» против принятия данного закона. Акцию поддерживает ряд известных СМИ.
В тот же день Журавский отозвал свой законопроект, но подчеркнул, что остается на тех же политических позициях и считает давно назревшей необходимость усиления ответственности за клевету.
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