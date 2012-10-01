Луценко в колонии лечили разогретой солью

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В Менской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, его лечат разогретой солью.

По словам пресс-секретаря партии «Народная Самооборона» Лариса Саган, в медчасти колонии нет никаких медикаментов, а заключенным, в том числе и Луценко, дают только обезболивающие, сообщают Комментарии.

«Боли в шее ему лечили, прикладывая компресс с разогретой солью. Такими народными методами его лечили сокамерники. Вчера Юрий Витальевич звонил и говорил, что ему лучше, но подробности будут известны после его встречи с супругой», – отметила Саган.

Как ранее писал Главред, Печерский районный суд Киева приговорил Луценко к семи годам лишения свободы по делу о выделении квартиры его водителю и празднованию Дня милиции. Кроме того, экс-министр приговорен к двум годам ограничения свободы за служебную халатность, допущенную при продлении срока слежки в рамках расследования уголовного дела по факту отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время экс-министр отбывает наказание в Менской колонии.

Сегодня его жена сообщила, что с 27 по 29 сентября Луценко находился в медсанчасти колонии, а его состояние в последнее время значительно ухудшилось.

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