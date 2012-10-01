Охране магазинов разрешили применять силу к покупателям

{1-} Охранники магазинов и супермаркетов с 18 октября смогут законно применять к посетителям силу, а также спецсредства.

Об этом говорится в Законе «Об охранной деятельности», передает «ЛИГАБизнесИнформ».

В соответствии со статьей 12 этого закона, персонал охраны во время выполнения функциональных обязанностей сможет применять меры физического воздействия, специальные средства, проводить открытую видео- и фотосъемку событий.

Такие действия могут применяться в особых случаях, если другие средства не привели к прекращения посягательства на объект охраны.

Важным в законе является также определение статуса задержания. Законодатель установил, что такое задержание не является административным, что снимет много коллизий и разночтений в правоприменительной практике.

В случае нанесения нарушителю телесных повреждений охрана должна вызвать скорую помощь. Кроме того, обо всех фактах правонарушения персонал обязуется информировать правоохранительные органы.

Как известно, согласно действующему регламенту поведения охранников, им запрещается задерживать посетителей, проводить в любые комнаты, применять физическую силу, обыскивать и прочее.

Такие действия разрешены только работникам Государственной службы охраны.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелком воровстве, расстрелял четверых охранников заведения.

Фото: «ЛИГАБизнесИнформ»

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