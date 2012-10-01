ГАИ испытает алколазер: прибор найдет пьяных водителей за 300 метров

{1-} В ГАИ испытают устройство, позволяющее находить пьяных водителей за рулем автомобилей на расстоянии нескольких сот метров.

Об этом заявил и.о. руководителя ГАИ Владимир Резников, передает УНИАН.

«У наших коллег из России есть такой специальный технический прибор, который называется «Бутон», который на расстоянии приблизительно 300 метров сигнализирует сотрудникам ГАИ о том, что в салоне приближающегося автомобиля или у водителя, или у пассажира есть признаки алкогольного опьянения», - сказал он.

При этом Резников отметил, в течение ближайших двух недель доложит главе МВД Виталию Захарченко об опыте использования прибора в России, после этого будет принято решение о его экспериментальном использовании в Украине.

В зависимости от результатов испытания и прохождения сертификации этот прибор может быть приобретен и передан на использование инспекторам ГАИ.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, за 29-30 сентября сотрудниками ГАИ Киева обнаружено 1293 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей.

В частности, выявлено 106 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,

Фото: adsmoto.ru

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